Des fans du Celtic Glasgow demandent l'exclusion d'Israël des compétitions internationales

Ce mercredi soir, les supporters du Celtic ont vu leur équipe s’incliner à Celtic Park contre le Bayer Munich lors du barrage aller de Ligue des champions, après un bombazo de Michael Olise et à un deuxième but de l’inévitable Harry Kane. Une défaite 2-1 et une mobilisation politique en parallèle de la part de plusieurs groupes.

Le sujet du soir : le conflit israélo-palestinien et la guerre à Gaza. La North Curve et la Green Brigade ont uni leurs forces pour dénoncer la participation d’Israël dans les compétitions internationales.

Au retour des vestiaires après la pause, une banderole « Donnez à Israël le carton rouge » a ainsi été déployée en même temps que plusieurs supporters du Celtic brandissaient justement des cartons rouges pour accompagner leur message.

MONTREZ LE CARTON ROUGE À ISRAEL Des centaines de supporters du Celtic Glasgow ont brandi des cartons rouges lors du match contre le Bayern Munich pour protester contre la participation d'Israël dans les compétitions internationales. pic.twitter.com/QKA44ua8tG — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) February 13, 2025

Reste maintenant à savoir si l’UEFA décidera de sanctionner ou non le club suite à cette démarche.

Le Bayern se défait du Celtic grâce à un superbe but d’Olise