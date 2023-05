Allardyce se compare à Guardiola... qui valide

Humilité ou malhonnêteté ?

À l’issue de la victoire de Manchester City face à West Ham (3-0) ce mercredi, Pep Guardiola (52 ans) a été invité à réagir à une non élogieuse déclaration de Sam Allardyce. L’Anglais de 68 ans, devenu entraîneur de Leeds United mercredi dernier, s’était comparé aux grands techniciens du championnat anglais plus jeunes que lui lors de sa première conférence de presse : « Beaucoup trop de gens pensent que je suis vieux et dépassé, ce qui est loin d’être le cas, avait alors dit Allardyce. J’ai peut-être 68 ans et l’air vieux, mais il n’y a personne devant moi en matière de football. Ni Pep, ni Klopp, ni Arteta. Ils sont tous là, à mon niveau. […] Je ne dis pas que je suis meilleur qu’eux, mais je suis certainement aussi bon qu’eux. »

Une comparaison osée, mais validée par Guardiola, qui évoque plus globalement les entraîneurs plus âgés et expérimentés que lui : « Il a raison. […] On dirait que maintenant les jeunes managers arrivent avec un bon sens de la tactique. […] Regardez ce qu’ont fait des managers comme Roy Hodgson pour Crystal Palace. Ils sont vraiment bons, ils ont une expérience incroyable, ils connaissent parfaitement le jeu […]. J’ai l’impression que les gens qui ont 35, 40, 45 ans inventent ou réinventent le foot. Non, le football est déjà créé par ces gars qui appartiennent à cette ligue et qui nous ont aidés à faire ce que nous faisons », a conclu l’Espagnol.

Sinon, Guardiola et Manchester City accueillent Allardyce et Leeds United ce samedi.

Manchester City annonce ses buteurs avec des dessins réalisés par des enfants