Patrick Bamford raconte comment des supporters l’ont confronté chez lui après un penalty raté

Le côté obscur des supporters des Whites.

En mai dernier, lors de la 36e journée de Premier League, Leeds United mettait un pied en Championship après un partage à domicile face à Newcastle (2-2). Ce jour-là, Patrick Bamford manquait un penalty alors que les Peacocks menaient 1-0, frustrant des supporters déjà bien remontés contre les performances du buteur. L’attaquant anglais est revenu sur cet épisode dans le podcast « My Mate’s a Footballer » de la BBC. Il a expliqué que des fans en colère ont été jusqu’à se rendre à son domicile pour le confronter : « En tournant dans l’allée pour rentrer chez moi, je n’ai même pas pu franchir le portail, il y avait deux voitures (qui bloquaient l’entrée). J’ai baissé ma vitre. Ils ont fait de même et m’ont regardé fixement. Puis le portail s’est ouvert, car mon père l’a activé, et ils sont partis. »

Quelques mois plus tôt, Bamford avait déjà supprimé son compte Twitter en raison des vagues de haine dont lui et sa famille faisaient l’objet. Le joueur de 30 ans a toutefois expliqué que c’était bien cette intrusion qui l’avait réellement mis en colère : « Je pense que c’était le point culminant de ces dernières semaines. J’ai essuyé beaucoup de critiques. La façon dont ils (certains supporters) l’ont exprimé était folle. » Le club de Leeds a par la suite assuré la sécurité nocturne de la maison pour éviter qu’un tel incident se reproduise.

Entre les cambriolages et les coups de pression dans l’allée, il ne fait pas beau de rentrer chez soi après un match.