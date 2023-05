Everton sauvé, Leicester et Leeds relégués, Aston Villa européen

Si la course au titre avait déjà sacré Manchester City, celle pour la relégation a vu Leicester et Leeds grimper dans la charrette lors de cette dernière journée. Aston Villa jouera bien l'Europe la saison prochaine contrairement à Tottenham et Brentford. Manchester United boucle une saison placée sous le signe du renouveau sur le podium.

Pour les premières places, celles qui brillent un peu plus que les autres, cette cuvée 2022-2023 de la Premier League n’avait gardé que de maigres bulles pour cette 38e et dernière journée. En réalité, une seule inconnue subsistait : celle de savoir qui d’Aston Villa, Tottenham ou Brentford aurait la chance de se glisser dans la peau d’un étudiant en Erasmus et se taper tous ces déplacements que réservent la Ligue Europa Conférence. Septièmes, et les mieux placés, au coup d’envoi, les hommes d’Unai Emery n’ont pas tremblé pour conserver leur bien face à Brighton (2-1). Une galette de Jacob Ramsey pour Douglas Luiz et un pion d’Ollie Watkins auront suffi à faire chavirer Villa Park. Et il le fallait parce que derrière, Tottenham, grâce à l’inévitable Harry Kane, auteur d’un doublé et de son 30e pion de la saison, avait fait le boulot contre Leeds (4-1) pour souffler l’Europe aux Villans. Seulement neuvième au coup d’envoi, Brentford devait compter sur un miracle face à Manchester City pour accrocher l’Europe, tout en espérant un faux pas des deux autres. Ce miracle, les Bees sont allés le chercher en faisant chuter le champion (1-0), insuffisant malgré tout pour remonter au classement. Un peu plus haut, c’est bien Manchester United qui accroche le podium, devant Newcastle, en finissant le boulot face à Fulham grâce à des sucreries de Jadon Sancho et Bruno Fernandes (2-1). De leur côté, les Magpies bouclent une saison plus que réussie par un nul sans saveur face à Chelsea (1-1), finalement douzième.

Everton s’en sort, pas Leeds et Leicester

Si le haut de tableau n’offrait qu’un seul ticket pour la Ligue Europa Conférence aux trois volontaires, le bas, lui, proposait deux billets, pour le même contingent d’intéressés, promettant un aller direct en Championship. Le premier a rapidement trouvé preneur puisque Leeds n’a pas fait long feu face à Tottenham (1-4). Le second a en revanche eu plus de mal à trouver un acquéreur. Plutôt attentiste en début de partie, Leicester finit pourtant par trouver l’ouverture dans la défense de West Ham grâce à Harvey Barnes. Wout Faes place ensuite les Foxes à l’abri d’un éventuel retour des Hammers, dont s’est chargé Pablo Fornals (2-1). Ne reste plus alors qu’à se tourner vers Everton, rapidement mis sous pression avec ce résultat et qui doit désormais impérativement s’imposer face à Bournemouth, et ne plus se contenter d’un nul, pour prolonger son bail en Premier League. Une mission longtemps compliquée par les joueurs de Gary O’Neil, déterminés à venir jouer les trouble-fêtes. Un rôle que les Cherries tiennent à la perfection pendant un long moment et il faut finalement une énorme praline d’Abdoulaye Doucouré pour délivrer Goodison Park (1-0). Et même si les Toffees ont souffert dans les dernières minutes, Everton disputera bien une nouvelle saison dans l’élite pendant que Leicester et Leeds iront faire un tour à l’étage inférieur.

Dauphin des Citizens, Arsenal a assuré le spectacle face à Wolverhampton ce dimanche après-midi (5-0). Et qui d’autre que le partant Granit Xhaka, auteur d’un doublé, pour lancer les Gunners ? Bukayo Saka, Gabriel Jesus et Jakob Kiwior ont accompagné le Suisse pour parfaite la fête. Distribution générale de caramels également du côté de Southampton où les Saints et Liverpool se sont rendus coup pour coup, avec notamment un pion de Roberto Firmino, avant de se quitter bons amis (4-4). Enfin, Crystal Palace et Nottingham Forest n’ont eux pas forcé et se sont permis de conclure cet exercice en claquettes (1-1). Mais qu’importe, ils seront bien de retour à la rentrée.

Brentford 1-0 Manchester City

Buts : Pinnock (85e)

Arsenal 5-0 Wolverhampton

Buts : Xhaka (11e et 14e), Saka (27e), Jesus (58e) et Kiwior (75e)

Manchester United 2-1 Fulham

Buts : Sancho (39e) et Fernandes (55e) pour les Red Devils // Tete (19e) pour les Cottagers

Chelsea 1-1 Newcastle

Buts : Trippier (27e, CSC) pour les Blues // Gordon (9e) pour les Magpies

Southampton 4-4 Liverpool

Buts : Ward-Prowse (19e), Sulemana (28e et 47e) et Armstrong (65e) pour les Saints // Jota (10e et 73e), Firmino (15e) et Gakpo (72e) pour les Reds

Aston Villa 2-1 Brighton

Buts : Douglas Luiz (8e) et Watkins (26e) pour les Villans // Undav (39e) pour les Seagulls

Leeds 1-4 Tottenham

Buts : Harrison (68e) pour les Peacocks // Kane (2e et 69e), Porro (47e) et Lucas (95e) pour les Spurs

Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest

Buts : Hughes (Xe) pour les Eagles // Awoniyi (31e) pour Forest

Leicester 2-1 West Ham

Buts : Barnes (34e) et Faes (62e) pour les Foxes // Fornals (79e) pour les Hammers

Everton 1-0 Bournemouth

Buts : Doucouré (57e)

