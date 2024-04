Fin de saison pour Enzo Fernández à Chelsea

Ça doit être un soulagement de ne plus jouer avec Chelsea cette saison.

Enzo Fernández n’enfilera plus le maillot des Blues en 2023-2024. Ce jeudi, le club londonien a annoncé que son milieu de terrain avait été opéré avec succès à l’aine. Il va maintenant entamer une période de rééducation, le mettant à l’écart pour les six derniers matchs de Premier League de la saison. L’Argentin jouait depuis plusieurs semaines avec une douleur. Lors de la dernière déroute des siens face à Arsenal (5-0), il était apparu diminué et avait été contraint de céder sa place à la 67e minute.

Si la durée d’indisponibilité n’a pas été officiellement communiquée, Olé avance que Fernández pourrait être sur la touche pour trois semaines. L’objectif pour lui est d’être rétabli d’ici la Copa América qu’il est censé disputer avec l’Argentine. La compétition se tient du 20 juin au 14 juillet 2024 aux États-Unis.

Chelsea Football Club has released the following statement regarding Enzo Fernandez. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 25, 2024

Un Argentin vaut mieux que deux tu l’auras.