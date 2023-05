En direct : Arsenal-Chelsea (3-1)

Giflé par City mercredi dernier, Arteta n’a fait que trois changements dans son onze, un par ligne. Kiwior derrière, Jorginho au milieu et Trossard devant en profitent.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🧱 Kiwior at the back ⚖️ Jorginho in the middle 🪄 Trossard on the wing

Three changes from our last game – let’s do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF

— Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023