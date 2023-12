Le Milan braque Newcastle et file en Ligue Europa

Newcastle United 1-2 AC Milan

Buts : Joelinton (33e) pour les Magpies // Pulisic (59e) et Chukwueze (84e) pour les Rossoneri

Braquage à la milanaise.

Malgré une première période tonitruante et un match nettement dominé, Newcastle s’est fait surprendre à la maison face au Milan (1-2). Avec ce succès obtenu dans la dernière demi-heure, les Rossoneri terminent troisièmes de ce groupe et disputeront donc la Ligue Europa en février prochain.

Poussés par un public en ébullition, les Magpies commencent le match tambour battant en mettant du rythme, de l’intensité et un pressing qui étouffe la bande de Rafael Leão, de retour après un mois d’absence. Une domination outrageuse de Newcastle, proche d’ouvrir la marque par l’intermédiaire de Joelinton qui réussit à tromper Maignan, mais le Brésilien voit sa frappe stoppée sur la ligne par un Tomori héroïque (20e). Ce n’est que partie remise. Servi par Miley, Joelinton trouve cette fois-ci la faille en déclenchant une frappe sèche qui vient se loger dans la lucarne (1-0, 33e). Si Newcastle donne la leçon au Milan, les hommes de Pioli sortent la tête de l’eau au retour des vestiaires. Et sur leur première véritable occasion, les Rossoneri parviennent à égaliser : Leão centre en direction de Tomori qui manque complètement sa reprise, mais celle-ci arrive dans les pieds de Giroud. L’international français la joue malin et décale Pulisic qui fusille Dúbravka (1-1, 59e). Première frappe cadrée milanaise, but.

La dernière demi-heure est ouverte et animée, les deux équipes alternent les offensives. Sur une frappe puissante de Guimarães, Maignan réalise une parade monumentale permettant aux siens de rester en vie (69e). Réponse milanaise. Lancé par Jović dans le dos de la défense anglaise, Rafael Leão se retrouve en face-à-face avec Dúbravka, mais ne trouve pas mieux que le poteau (79e). Les Magpies poussent, mais se font de nouveau surprendre en contre-attaque. Okafor fixe la défense et décale Chukwueze qui ne tergiverse pas et trouve la lucarne opposée (1-2, 84e). Coaching payant de Stefano Pioli, qui venait de faire rentrer ses deux poulains 60 secondes auparavant. Newcastle pousse, en vain.

Milan aura un hiver européen.

Newcastle United (4-3-3) : Dúbravka – Livramento, Schär, Lascelles, Trippier (Burn, 63e) – Joelinton, Guimarães, Miley (Longstaff, 71e) – Gordon (Isak, 63e), Wilson, Almirón. Entraîneur : Eddie Howe.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Florenzi, Hernández, Tomori, Calabria – Musah (Chukwueze, 83e), Reijnders – Leão (Bartesaghi, 88e), Loftus-Cheek (Pobega, 73e), Pulisic (Jović, 73e) – Giroud (Okafor, 83e). Entraîneur : Stefano Pioli.