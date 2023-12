Service minimum pour le Milan face à Sassuolo

AC Milan 1-0 US Sassuolo

But : Pulisic (59e) pour les Rossoneri

Tre punti e basta !

Pour la dernière de la saison, le Milan a assuré l’essentiel face à Sassuolo. Un court succès (1-0) des Rossoneri qui consolident leur troisième place. Les temps sont durs pour les Neroverdi qui enchainent une quatrième défaite en cinq matchs et flirtent dangereusement avec la zone rouge, avec seulement deux petites longueurs d’avance sur Cagliari, dix-huitième.

Face à leur bête noire qu’ils n’ont plus battu depuis quatre ans à la maison, les Milanais ont toutes les peines du monde à se montrer dangereux. La bande à Bennacer domine mais cette domination est stérile. Exceptée une frappe du milieu de terrain algérien (24e), les occasions sont inexistantes. Sans difficulté, Sassuolo est solide défensivement et même proche d’ouvrir le score avec une tentative de Berardi qui contraint Maignan à sortir le grand jeu (34e).

Un Milan ronronnant qui parvient tout de même à trouver la faille juste avant la dernière demi-heure de jeu. D’une sublime passe, Bennacer trouve Pulisic dans le dos de la défense qui conclut et inscrit son sixième but de la saison en Serie A (1-0, 59e). Les hommes de Pioli ont fait le plus dur et laissent alors les Neroverdi faire le jeu. Mais ces derniers ne parviendront pas à perforer le bloc rouge et noir. Des Rossoneri minimalistes qui assurent l’essentiel mais qui ne sont guère convaincants, en témoignent les nombreux sifflets venus des tifosi tout au long de la rencontre.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Florenzi, Hernández, Kjaer (Simić, 82e), Calabria – Reijnders, Bennacer (Adli, 63e) – Leão (Chukwueze, 81e), Loftus-Cheek (Zeroli, 74e), Pulisic – Giroud (Jović, 63e). Entraîneur : Stefano Pioli.

US Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli – Toljan, Ferrari, Erlic (Tressoldi, 46e), Pedersen – Matheus Henrique, Thorstvedt (Ceide, 89e) – Laurienté (Mulattieri, 89e), Bajrami (Volpato, 65e), Berardi (Castillejo, 70e) – Pinamonti. Entraîneur : Alessio Dionisi.

