Pronostic Slovan Bratislava Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Milan assure contre le Slovan Bratislava

Champion de Slovaquie l’an passé, le Slovan Bratislava avait obtenu sa participation pour cette Ligue des champions en passant par les barrages. Comme on pouvait s’y attendre, le Slovan souffre et se rend compte de la différence de niveau. En effet, le club situé à Bratislava a perdu ses 4 matchs disputés face au Celtic (5-1), Man City (0-4), Girona (2-0) et contre le Dinamo Zagreb (1-4). Le bilan est lourd pour les Slovaques avec 15 buts encaissés et seulement 2 buts inscrits. Avec de telles performances, les partenaires de Tolic sont bons derniers de la C1. Sur le plan national, le Slovan est en revanche bien parti, puisqu’il est en tête de son championnat avec 1 point de plus sur Žilina, malgré un match en retard. Le week-end dernier, les hommes de Weiss ont été tenus en échec par Kosice. Les hommes à suivre dans cette équipe sont l’emblématique Róbert Mak, l’ancien Bordelais Ignatenko, ou encore le défenseur international autrichien Wimmer.

Le Milan était quant à lui mal parti dans cette campagne européenne en étant battu par Liverpool et le Bayer Leverkusen. Finalement, le club italien s’est repris lors de la réception du Club Bruges à San Siro (3-1). Lors de la dernière journée, peu d’observateurs avaient imaginé la performance du Milan contre le Real Madrid. Transcendés, les Milanais ont signé un exploit à Bernabéu (1-3) et se sont replacés dans la course à la qualif. Actuellement, les hommes de Fonseca sont en 20e position et veulent remonter à la faveur de ce déplacement chez la lanterne rouge. Dans une Serie A très concurrentielle, le club rossonero est l’une des déceptions de cette entame de saison. En effet, les Milanais sont seulement en 7e position avec déjà 6 points de retard sur le dernier ticket européen. Le week-end dernier, les Milanais ont tout de même tenu en échec la Juventus (0-0) dans une rencontre cadenassée. Pour affronter le Slovan, Fonseca compte sur ses cadres et notamment sur Rafael Leão, qui reprend des couleurs avec 3 buts marqués sur ses 4 derniers matchs disputés avec le Milan et le Portugal. En principe bien plus fort que son adversaire, le Milan devrait faire le job pour remonter au classement.

