Luis Enrique avant Liverpool-PSG : « Ce que je vise, c’est l’absence de calcul »

Tic-tac.

La tension monte ce lundi à Anfield, à un peu moins de 24 heures du coup d’envoi du huitième retour de C1 entre Liverpool et le PSG, avec un court avantage côté Reds (1-0 à l’aller). Présent en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique est revenu sur l’importance de cette rencontre, sans doute la plus importante dans cette saison pour les Parisiens. « J’espère surtout que ce sera la rencontre suivante », a-t-il ironiquement répondu avant d’exposer son sentiment sur le gros défi qui attend ses joueurs ce mardi. « Ce que je vise, c’est l’absence de calcul. »

En parlant de ses joueurs, Luis Enrique a également évoqué leur impatience à la veille de ce rendez-vous capital pour le club parisien. « Ils veulent tous jouer demain », confiait-il. L’entraîneur espagnol du PSG le sait, il sera plus difficile pour son équipe d’évoluer dans un Anfield chargé à bloc. « Les circonstances seront différentes, demain ce sera plus équilibré », a-t-il reconnu.

Pour Kvaratskhelia, « c’est du 50/50 »

Avant Enrique, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui s’est exprimé. Auteur du but parisien finalement refusé en première période lors du match aller, l’ailier géorgien n’estime pas sa nouvelle équipe comme favorite. « Ce sera du 50/50, ce ne sera pas simple face à Liverpool et il faudra jouer un grand football », a-t-il déclaré.

Si la confiance était de mise du côté de Vitinha et Achraf Hakimi dès les minutes qui ont suivi la frustrante défaite parisienne à l’aller, celle de Kvara est un peu plus mesurée. « Demain, Liverpool aura plus de confiance avec le soutien de son public. Ce sera plus difficile qu’à l’aller, mais le plus important, c’est le résultat à la fin. On verra bien qui va passer », a-t-il conclu.

Maintenant, place au terrain.

Arne Slot dithyrambique au sujet du PSG