Touchés mais pas coulés.

C’est sans doute ce qui résume l’état d’esprit parisien après la sévère défaite concédée face à Liverpool en huitièmes allers de C1. Après Vitinha, qui a affiché sa confiance pour le retour dès la fin du match, c’est au tour du latéral droit Achraf Hakimi de montrer tout son optimisme pour un dur match retour qui s’annonce du côté d’Anfield. « J’ai vu de l’envie et de la personnalité, on a dominé tout le match et je ne pense pas que ça va se passer comme ça sur deux matchs. Avec la même dynamique qu’aujourd’hui, on va passer au prochain tour », estime l’international marocain en zone mixte.

Paris a au moins gagné le respect de Liverpool

« On sort frustrés parce qu’on a dominé et on s’est créé beaucoup d’occasions et eux n’en ont qu’une et marquent », a-t-il tout de même reconnu après cette désillusion. « Liverpool a vu notre qualité et nous a beaucoup respectés. Ils ont essayé de garder le résultat pour finir à Anfield », a commenté Hakimi à propos d’une équipe dont l’entraîneur lui-même s’estime très chanceux.

Plus qu’à mettre les mots sur le terrain mardi prochain.

