Vitinha reste confiant avant le retour à Liverpool

La mi-temps de la double confrontation, comme on dit.

On ne sait pas trop comment le PSG a réussi à perdre son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool, ce mercredi soir (0-1), mais il reste toujours au club de la capitale l’espoir de renverser la table la semaine prochaine, à Anfield, après les promesses affichées au Parc des Princes.

« On va passer, j’en suis sûr »

À chaud, il y avait des regrets chez les Parisiens, forcément. « Le foot est comme ça, c’est dur de faire un match comme ça, contre une équipe comme ça. C’est dur, mais voilà, c’est maintenant qu’on va montrer le type d’équipe qu’on est, répondait Vitinha au micro de Canal+ après le coup de sifflet final. Ça fait longtemps qu’on n’a pas perdu, c’est à nous de montrer notre personnalité et notre force. On va aller là-bas, on va faire un grand match, on va marquer et on va passer, j’en suis sûr. »

Le milieu de terrain portugais a aussi été interrogé sur le possible penalty qui n’a pas été accordé au PSG pour une faute d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola : « Je suis sur le terrain, c’est difficile de voir, je ne vais pas parler de ça. On ne va pas se cacher derrière ça. Je reste optimiste, une victoire était plus que méritée. Je sais bien que la seule chose qui compte, c’est quand le ballon est dedans. Je suis sûr que ça va arriver à Liverpool, on va faire un grand match. »

Faire un grand match, oui, mais il s’agira de marquer, cette fois.

