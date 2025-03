L’UEFA lance une plateforme pour donner la parole aux joueuses

Radio Libre.

L’UEFA a annoncé ce mardi le lancement d’une plateforme permettant de donner la parole aux joueuses de football à travers l’Europe. Nommée Off Mute, l’interface permet à toutes les femmes qui jouent au football sur le continent de raconter leurs expériences dans leur propre langue. Pour cela, les joueuses sont invitées à répondre à cinq questions ouvertes qui peuvent les aiguiller dans la retranscription de leurs histoires.

Une initiative encouragée par les joueuses professionnelles

Nadine Keßler, directrice du football féminin à l’UEFA, est à l’initiative de ce projet : « Off Mute consiste à écouter – à grande échelle, à travers les cultures et en temps réel – pour apprendre ce qui compte vraiment pour les femmes et les filles. Ce faisant, nous apporterons des changements significatifs pour l’avenir du football. » Les rendus seront dévoilés au moment de l’Euro 2025, organisé en Suisse du 2 au 27 juillet.

La plateforme est soutenue par de nombreuses joueuses professionnelles comme Selma Bacha, Eugénie Le Sommer, Amel Majri ou encore Ada Hegerberg, qui a déclaré auprès de l’UEFA : « Chaque fille et chaque femme dans le football a une histoire unique à raconter. Off Mute nous offre une plateforme pour célébrer nos parcours et nous rassembler, afin d’améliorer le jeu que nous chérissons pour la prochaine génération. Votre voix compte – exprimons-nous et façonnons ensemble l’avenir du football. »

On ne souhaite que de la réussite pour la plateforme !

