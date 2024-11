L’AC Milan et la Juve s’endorment côte à côte

Milan 0-0 Juventus

Il étaient des dizaines de milliers à avoir coché la date de ce Milan-Juve il y a quelques mois, au cœur de l’été, imaginant ce samedi 23 novembre déjà comme une date idoine pour accueillir ce classique indémodable de la Serie A. Mais sur la pelouse médiocre d’un San Siro plein comme un œuf, le Diavolo n’a pas proposé grand-chose pour renverser des Bianconeri qui repartent une nouvelle fois de la mythique enceinte milanaise avec un point. C’est tout ce qu’il y a à retenir de ce choc qui n’a jamais véritablement commencé et qui s’est terminé sous les sifflets nourris des tifosis rossoneri.

Au bout de l’ennui

Privée de Dusan Vlahović, blessé, la Juve se déplaçait à San Siro avec une idée : réitérer la seconde période explosive qui avait inscrit le récent Inter-Juve au panthéon des meilleures affiches de la saison, déjà. En face, Milan avait une autre intuition : gagner, peu importe le prix à payer, avec Theo Hernandez et Rafa Leão d’entrée, pour revenir dans les pas du groupe de tête avec encore ce match en retard à rattraper sur la pelouse de Bologne. Mais voilà, au bout de quelques minutes, la réalité ramène tout le monde à la raison : Milan n’est pas sur son 31 à chacune de ses sorties depuis le coup d’envoi de cette saison 2024-2025, et ce soir-là semble être un de ceux où le géant milanais balbutie son foot. Leão passe son temps à repasser par l’arrière, Álvaro Morata prend des mandales par Federico Gatti, bref Michele Di Gregorio passe une soirée tranquille.

Dans le camp adverse, ce n’est guère plus flamboyant : hormis Francisco Conceição qui a du feu dans les jambes, le collectif turinois est en mode gestion. Résultat : hormis une frappe de Gatti agréable à capter pour Mike Maignan et une tête hors cadre de Morata en fin de seconde période, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Spoiler : la suite n’est pas bien plus agréable.

Retour manqué

Comme s’il était écrit que ce Milan-Juve ne serait définitivement pas une super pub pour la Serie A, le second acte a repris sur les mêmes bases que le premier. Des fautes, des protections de balle le long de la ligne de touche, Fonseca qui s’énerve pour une (non) faute logiquement non sifflée sur Leão dans la surface, des changements poste pour poste, des visages fermés, des contrôles ratés, toute la panoplie de la purge s’est affichée sous les yeux dépités des supporters ayant sacrifié une soirée de leur vie pour ce triste spectacle.

Pour les plus attentifs, évidemment que la prestation convaincante de Khephren Thuram côté Juve aura convaincu les plus grands fans de tactique présents dans l’antre milanais. Mais à part ça, rien, rien et encore rien. Au coup de sifflet final, consécutif à un énième ballon mal joué par l’entrant Samuel Chukwueze, les Milanais partent sous la douche avec les huées qui résonnent dans les oreilles. Au classement, ils pointent toujours à six unités d’un top 6 bien décidé à ne pas les attendre en route. Attention, car devant, ça file plutôt vite.

Milan (4-2-3-1) : Maignan – Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez – Fofana, Reijnders – Musah, Loftus-Cheek, Leão – Morata. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio – Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso – Thuram, Locatelli – Conceição, Koopmeiners, Yildiz – McKennie. Entraîneur : Thiago Motta.

