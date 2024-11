Pronostic Milan Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Face au Milan, la Juventus reste solide

L’AC Milan a tourné une page cet été avec le départ de Pioli, qui avait permis à sa formation de retrouver les joies du Scudetto. Pour le remplacer, le club lombard a misé sur Paolo Fonseca, auteur d’un travail de qualité avec Lille. Le technicien portugais connaît une entame délicate en Serie A puisque sa formation est seulement en 7e position avec 7 points de retard sur le top 4. Ce samedi, les Milanais affrontent des Turinois qui les devancent au classement avec 6 points de plus. En manque de constance dans ces prestations, le Milan a notamment été battu par le Napoli à San Siro (0-2) avant de rebondir face à Monza (0-1). En revanche, il a su s’imposer face à l’Inter. Lors de la dernière rencontre avant la trêve internationale, les Rossoneri ont perdu de nouveaux points sur la pelouse de Cagliari en étant tenu en échec (3-3), avec un but encaissé à la 89e minute. Les partenaires de Maignan ont pourtant montré par bribes leurs qualités avec une superbe victoire dans le derby face à l’Inter ou lors de leur déplacement à Madrid en Ligue des champions. Pour décrocher un résultat, Fonseca compte sur Leão, dont les prestations sont à l’image de son équipe, avec des hauts et des bas.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Juventus a également ouvert un nouveau chapitre avec Thiago Motta. Auteur d’une saison incroyable avec Bologne, l’ancien milieu du PSG veut permettre à la Vieille Dame de retrouver son hégémonie en Italie. Actuellement, les Bianconeri occupent la 6e place avec seulement 2 points de retard sur le leader napolitain. Dans une Serie A très compétitive, la régularité devrait être la clé. Toujours invaincue, la Juventus a des atouts à faire valoir lors de cette saison. Avec 6 succès pour 6 nuls, les Turinois s’appuient sur leur défense, pour accrocher des résultats. En effet, le capitaine Gatti dirige la meilleure arrière-garde de la Serie A avec 7 buts encaissés. Après 2 nuls concédés contre l’Inter et Parme, où ils ont encaissé 6 de leurs 7 buts, la Vieille Dame s’est imposée lors des 2 dernières rencontres face à l’Udinese et le Torino sur le même score de 2-0. Solide, la Juventus devrait accrocher au moins un nul et rester invaincue en Serie A.

► Le pari « Victoire Juve ou match nul » est coté à 1,57 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 157€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,59 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 159€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Milan – Juventus

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Milan Juventus sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics AC Milan – Juve avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic AC Milan Juventus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Kalulu prêté à la Juventus