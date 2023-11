Zinédine Zidane cite le défenseur qu'il redoutait le plus

Au bon souvenir des France-Italie.

Ce mercredi dans le cadre d’une rencontre organisée par Adidas, Leo Messi et Zinédine Zidane ont échangé face caméra autour de leurs carrières respectives. Au milieu des éloges que les deux légendes se sont faits mutuellement, le Z a notamment évoqué le défenseur le plus coriace qu’il a eu à affronter : « Le plus dur… Bon, pas le plus dur, mais le plus difficile. Dans le sens où il était très bon, pas dans le sens méchant où il voulait te faire mal. Le plus difficile, c’était Paolo Maldini parce qu’il était très intelligent sur le terrain. Des fois, j’étais en face de lui… Il y avait (Lilian) Thuram aussi. Mais lui, il était dur. Quand tu l’as dans ton équipe, tu es content. »

<iframe loading="lazy" title="WHEN ZINEDINE ZIDANE MET LIONEL MESSI" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CQ8wOnnZiEg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Zizou a affronté seize fois le maestro italien : deux fois avec Bordeaux, huit fois avec la Juve, deux fois avec le Real Madrid, trois fois avec l’équipe de France et même une fois lors d’un match d’exhibition avec une sélection FIFA. Et s’il compte 99 rencontres aux côtés de Lilian Thuram avec les Bleuets puis les Bleus, il l’a également pas mal affronté, vingt fois pour être précis, lors de matchs Bordeaux-Monaco, Juve-Parma ou Real-Juve.

Beau joueur, ZZ a même quitté Turin au moment où « Tutu » y débarquait, afin de pouvoir continuer à lui faire face.

