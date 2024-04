Match (très) nul entre la Juve et Milan

Au terme d’un triste match, la Juventus et l’AC Milan se sont neutralisés à l’Allianz Stadium (0-0). Un nul qui permet aux Milanais de conserver leur avance sur la Juve, troisième, et plus que jamais sous la menace du Bologne de Thiago Motta.

Juventus 0-0 Milan

Question piège : que pourrait bien donner un affrontement au sommet entre deux mastodontes italiens qui n’ont pas gagné depuis près d’un mois, et dont les coachs sont en fin de cycle et sur la sellette pour l’an prochain ? Vous avez deviné, c’est bel et bien un « choc » qui n’en a que le nom. Au Juventus Stadium ce samedi, la Juve et Milan n’ont pas proposé grand-chose et se sont logiquement séparés sur un score nul et vierge. Milan sait d’ores et déjà que sa saison est terminée, la Juve, quant à elle, a déjà bel et bien la tête à sa finale de Coupe d’Italie prévue le 15 mai prochain, à Rome, face à l’Atalanta.

Vlahović, seul dans l’ennui

Encore traumatisé par le derby de lundi perdu face à l’Inter qui a offert aux cousins le Scudetto, Milan se présente à Turin avec une défense expérimentale. Conséquence d’une cascade de blessure qui se poursuit même le jour J, puisque dans les buts, c’est Marco Sportiello qui enfile les gants à la suite d’une blessure à l’adducteur de Mike Maignan pendant l’échauffement. Jusqu’à la fin du premier acte, le portier milanais n’aura pas grand-chose à faire du fait de la neutralisation mutuelle et bien longue des deux formations.

Il faudra attendre les ultimes minutes de ce premier acte pour avoir un frisson, provoqué par un coup franc vicieux de Dusan Vlahović qui transperce le mur milanais, mais qui voit Sportiello bien se coucher sur sa gauche pour détourner la tentative en corner. C’est peu, très peu pour une telle affiche.

Les regrets seront pour la Juve

Au retour des vestiaires, consciente quand même qu’elle joue à domicile devant 40 000 personnes, la Vieille Dame passe la deuxième : Filip Kostić allume une première mèche repoussée par Sportiello, qui réalise ensuite une étonnante acrobatie pour dire non une deuxième fois à Danilo qui avait bien suivi. Hormis une réponse de Ruben Loftus-Cheek à l’heure de jeu, auteur d’une tentative dangereuse, Milan n’effraie pas grand monde et va subir durant la dernière demi-heure.

Entré en jeu à la place de Vlahović, Arkadiusz Milik oblige Sportiello à une nouvelle parade et manque l’ouverture du score sur corner en décroisant d’un cheveu un coup de tête. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, Adrien Rabiot pense offrir la victoire aux Bianconeri, mais Malick Thiaw sauve la maison rossonera sur sa ligne, tout heureux de dévier le ballon de la tête. Les sifflets du public turinois à la fin du match résument l’affiche de la soirée : décevante, de bout en bout.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Gatti, Bremer, Danilo – Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostić – Vlahović, Yildiz. Entraîneur : Max Allegri.

Milan (4-2-3-1) : Sportiello – Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi – Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leão – Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.