Mattéo Guendouzi « mange très bien à Rome »

On comprend mieux son choix.

Après quelques jolis mois du côté de Marseille, Mattéo Guendouzi a franchi les Alpes pour rejoindre la Lazio. Un choix qui a pu surprendre, dont l’ancien Gunner se justifie : « En France, on parle moins du championnat italien, mais je sais où j’ai mis les pieds. Chaque année, le club est en Coupe d’Europe. Je suis très heureux de mon choix. » D’autant que le joueur formé à Lorient découvre la dolce vita : « Je mange très bien là-bas, j’ai pris un ou deux kilos dès que je suis arrivé parce que j’étais à l’hôtel. C’est une très belle ville. Je visite beaucoup de lieux. Il faut savoir déconnecter du foot. Il y a beaucoup de choses à faire à Rome. »

À deux jours du déplacement à Bruxelles pour affronter la Belgique avec les Bleus, le milieu, buteur face à Israël, n’a toutefois pas parlé que de pizza et d’arancinis face à la presse. Tout comme Wesley Fofana, Mattéo Guendouzi a botté en touche les critiques sur le jeu des Bleus : « Il y a eu pas mal de critiques. Mais il y a eu demi-finale de l’Euro et finale de Coupe du monde. J’ai pas mal d’amis qui continuent de regarder les matchs. Nous, on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. »

Lucide sur sa place dans ce groupe France, l’ancien Marseillais a refusé de se voir trop beau : « Il y a de très grands joueurs, certains n’ont pas été appelés pour ce rassemblement. J’essaie de rester moi-même. J’essaie d’aider mon équipe. C’est très difficile d’avoir sa place. » En tant que Titi parisien, il a aussi validé le récent choix d’Adrien Rabiot de signer à l’OM : « C’est un très bon choix pour lui. C’est un mec très intelligent. On sait qu’il a joué au PSG. Mais on était tous surpris. Je suis sûr qu’il fera du très bon travail là-bas. »

Et Paul Pogba aussi.

Aurélien Tchouaméni forfait pour le rassemblement des Bleus, Guendouzi le remplace