Son évolution, son leadership, son retour en Bleus… Mattéo Guendouzi se confie avant Italie-France

Dommage que cet Italie-France ne se joue pas à Rome.

Parti découvrir la Serie A sous les couleurs de la Lazio à l’été 2023, Mattéo Guendouzi s’éclate de l’autre côté des Alpes. Une évolution sur de nombreux aspects qui permet au milieu de terrain d’être de nouveau appelé en équipe de France, alors que les Bleus se déplacent en Italie ce dimanche soir. « Les Bleus, c’est un objectif depuis la première fois que j’y ai goûté, quand j’étais à Arsenal. C’est un objectif d’y être tout le temps, je ne vais jamais lâcher pour venir, a confié l’ancien marseillais dans les colonnes de L’Equipe. Ne pas faire l’Euro n’a pas été facile donc maintenant, je veux montrer à chaque minute. Au moins, dans ma tête, je sais que j’ai tout donné si je fonctionne comme ça. Je n’aurai jamais de regrets. Je vise toujours le rassemblement d’après, pas celui qui est passé. »

Une nouvelle image

Celui qui s’est fait connaître très jeune avec Arsenal a également évoqué le changement de son image auprès du grand public et sa maturité grandissante. « J’ai toujours été très naturel sur un terrain et j’ai toujours eu des émotions très fortes, avec une mentalité de gagnant. Quand ça se passe moins bien, tu peux avoir des réactions un peu brusques. Et c’est une image de moi qui est restée, a-t-il reconnu, satisfait de son évolution depuis son départ pour la capitale italienne. Je suis en train de monter en puissance depuis le début de l’année. Ma position a un peu changé, là je suis vraiment dans un double pivot. Un peu la position que j’avais à Arsenal, dans le cœur du jeu. J’ai un peu les clés de l’équipe pour dicter le tempo. J’ai des responsabilités, je suis toujours titulaire donc j’ai beaucoup de confiance. »

Bientôt la même dimension en sélection ?

Mattéo Guendouzi « mange très bien à Rome »