À cause d’Adli, Milan replonge à Florence

Fiorentina 2-1 Milan

Buts : Adli (35e) et Guðmundsson (73e) pour la Viola // Pulisic (60e) pour les Rossoneri

Le bonheur est dans le prêt, pour Adli.

Revigoré ces dernières semaines après avoir notamment remporté le match de l’année contre l’Inter, le Milan de Paulo Fonseca a subi un arrêt au stand chez la Fiorentina (2-1), ce dimanche. Il faut dire que cela fait encore plus mal quand un joueur que l’on a prêté inscrit un but en solo de toute beauté, scotchant au passage Mike Maignan sur sa ligne. Yacine Adli s’est en effet amusé côté gauche avant de décocher une frappe tout aussi rasante et chirurgicale vers le second poteau (1-0, 35e). Auparavant, Moïse Kean avait buté sur Mike Maignan, depuis le point de penalty.

🟣 Incroyable ouverture du score de Yacine Adli face à l’AC Milan ! 🚀🤯#FiorentinaMilanpic.twitter.com/OUzuWRI184 — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) October 6, 2024

Une soirée de ratés dans cet exercice, puisque les Rossoneri ont eux aussi « apporté » leur pierre à l’édifice… à deux reprises ! Théo Hernandez, avant la pause, puis Tammy Abraham, ont précipité la défaite des Milanais, malgré l’égalisation de Christian Pulisic (1-1, 60e), l’homme providentiel, pour une reprise au second poteau. Juste avant d’être remplacé, l’excellent Albert Guðmundsson a en effet fait très mal avec un enchaînement contrôle-frappe de toute beauté, depuis l’extérieur de la surface (2-1, 73e). Onzième avec 10 unités, la Fiorentina ne compte qu’un point de retard sur son adversaire du soir, sixième.

Hernandez a même été expulsé dans le temps additionnel.

