Super Pippo et Costil jouent un mauvais tour au Milan, la Fiorentina fait le job à Monza

Benoit Costil, MVP de la soirée.

En déplacement chez la Salernitana, lanterne rouge, le Milan s’est fait peur mais est parvenu à arracher un match nul presque inespéré dans les dernières minutes (2-2). Face à leur ancienne gloire, Pippo Inzaghi, les Rossoneri enchainent un quatrième match consécutif à l’extérieur sans la moindre victoire en championnat. Sous les yeux de Zlatan Ibrahimović, fraichement nommé conseiller de la direction lombarde, les Milanais débutent la rencontre de la meilleure des manières. D’un coup-franc excentré, Reijnders trouve Kjaer qui dévie le cuir au second poteau, Rafael Leão est là en embuscade et trouve Tomori qui conclut (0-1, 17e). Si les hommes de Pioli dominent outrageusement, ils ne semblent pas décidés à tuer la rencontre et se font sanctionner. Si ces derniers peuvent compter sur un Maignan héroïque, auteur de parades décisives devant Candreva (30e) puis Kastanos (42e), le portier français ne peut rien faire sur cette tête de Fazio qui vient conclure un corner de Candreva (1-1, 42e). Les Rossoneri continuent à dominer mais, comme à leur habitude, ont toutes les peines du monde à trouver la faille face à un bloc bas solide et compact. La Salernitana fait le dos rond et procède en transition rapide. Servi par Kastanos, Candreva déclenche une frappe flottante à l’entrée de surface qui surprend Maignan, pas exempt de tout reproche (2-1, 63e). L’ancien Dogue se rattrape et permet aux siens de rester en vie en repoussant une énième tentative de Candreva (67e). De l’autre côté du terrain, un autre portier français, Benoit Costil, s’illustre également en réalisant deux parades successives devant Jović (82e). Mais dans le money-time, le Milan parvient à égaliser par l’intermédiaire de Jović qui cette fois-ci trompe l’ancien rennais d’une reprise de volée (2-2, 90e). Le score ne bougera plus, grâce de nouveau à Costil qui stoppe une dernière tentative de Calabria (90e+2).

À l’autre bout de la Botte, la Fiorentina se déplaçait à Monza. Dans un match dans l’ensemble maitrisé, les Florentins s’imposent 1-0. Un succès permettant à la Viola de s’installer provisoirement à la quatrième place de la Serie A et revenir à trois petites longueurs du Milan. Une victoire qui s’est dessinée dans les premières minutes. Dominatrice, la Viola se rend la tâche facile d’emblée en profitant d’une grossière erreur du portier adverse Di Gregorio, auteur d’une mauvaise relance contrée par Beltrán qui dévie le cuir dans les filets (0-1, 7e). Dans la foulée, Ikoné est même proche de tuer la rencontre. L’international français se joue de Di Gregorio mais est un peu trop gourmand et essaye d’éliminer D’Ambrosio mais s’emmêle les pinceaux (9e). Après un premier quart d’heure largement dominé par les Florentins, le match s’équilibre et les Brianzoli sortent timidement la tête de l’eau. Si Monza se montre un peu plus entreprenant, notamment au retour des vestiaires, les hommes de Palladino ne parviennent pas à se montrer dangereux. La Viola assure sans grande difficulté son avantage et repart de Lombardie avec les trois points.

US Salernitana 2-2 AC Milan

Buts : Fazio (42e) et Candreva (63e) pour la Salernitana // Tomori (17e) et Jović (90e) pour le Milan

AC Monza 0-1 Fiorentina

But : Beltrán (7e) pour la Fiorentina

