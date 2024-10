La Roma de nouveau freinée à Monza

Monza 1-1 AS Roma

Buts : D. Mota (70e) pour les Brianzoli // Dovbyk (61e) pour les Giallorossi

Daniele De Rossi doit bien rigoler.

Bien que largement dominatrice à Monza, la Roma n’est pas parvenue à enchaîner un troisième succès consécutif en Serie A (1-1). Il faut dire que la Louve (désormais 9e au classement) a beaucoup tiré dans le vent, contre une équipe diablement efficace.

Artem Dovbyk a tout de même inscrit son troisième but sur ses quatre derniers matchs de Serie A, à l’heure de jeu (0-1, 61e), en usant de son physique et de ses feintes de frappe – à deux à l’heure. Mais pour punir ces Giallorossi peu transcendants, et récemment battus par Elfsborg en Ligue Europa, Dany Mota s’est tout simplement positionné au second poteau pour reprendre un ballon mal repoussé par Mile Svilar (1-1, 70e).

<iframe loading="lazy" title="MONZA-ROMA 1-1 | HIGHLIGHTS | Mota tap-in denies Roma win | Serie A 2024/25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4zwAFkAZnFY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

De quoi fêter la première sélection de Daniel Maldini avec la Nazionale côté Monza, 19e de Serie.