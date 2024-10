Et si Daniele De Rossi revenait sur le banc de la Roma ?

De Rossi on m’appelle je reviens.

Selon les informations du média italien La Repubblica, l’AS Rome aurait décidé de maintenir son entraîneur Ivan Jurić en poste malgré les résultats mitigés du club romain. Alors qu’il avait remplacé sur le banc la légende giallorosso Daniele de Rossi le 18 septembre, l’ombre de ce dernier continuerait toutefois de planer au-dessus de la Roma, ouvrant la porte à un éventuel retour du technicien italien à la tête de l’équipe.

🔴 Repubblica : La Roma a décidé de maintenir Ivan #Juric à son poste, mais De Rossi reste à l'affût et pourrait revenir sur le banc. Le vestiaire est encore avec lui, et les dirigeants qui l'ont licencié ne sont plus là 🗞️ pic.twitter.com/uH4Sj9dvse — GuillaumeMP (@Guillaumemp) October 9, 2024

Officiellement démis de ses fonctions à cause du début d’un saison raté, et plus officieusement pour des désaccords répétés avec l’ancienne administratrice déléguée Lina Soukoulou, De Rossi a toujours pu compter sur le soutien indéfectible des tifosi ainsi que de ses joueurs. Les résultats toujours aussi moyens du club de la Louve (match nul à Monza, défaite à Elfsborg), combinés au départ de Soukoulou et au manque de poigne supposé d’Ivan Jurić pourraient bien précipiter prochainement le retour de DDR sur le banc de touche de l’AS Rome, qui s’apprête à recevoir l’Inter le 20 octobre pour la 8e journée de Serie A.

Un cirque romain.

