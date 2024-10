Daniel Maldini, fils de Paolo, appelé pour la première fois avec l'Italie

Une famille en or.

Luciano Spalletti a dévoilé sa liste pour les matchs qui attendent l’Italie contre la Belgique et Israël. Nouveauté : la convocation de « l’héritier » Daniel Maldini. Le milieu offensif de Monza perpétue l’héritage familial puisque son grand-père Cesare a porté 14 fois le maillot azzurro dans les années 1960 et que son père Paolo, mythique capitaine de la Nazionale, a accumulé 126 sélections. Daniel Maldini a disputé les six premières journées de Serie A en tant que titulaire. Il affiche un but et une passe décisive. Sa convocation se présente comme un joli cadeau d’anniversaire, avec un peu d’avance, pour le joueur de Monza, lanterne rouge de Serie A, qui fêtera ses 23 ans le 11 octobre.

C’est bien beau, mais si l’Italie compte gagner la Coupe du monde avec lui et Moise Kean…

