L’Inter sauve un point à Monza

Monza 1-1 Inter

Buts : Mota (81e) pour Monza // Dumfries (88e) pour l’Inter

Pas loin de la correctionnelle.

Pour ce dernier match du week-end en Serie A, l’Inter s’est fait très peur sur la pelouse de Monza, mais est parvenue à prendre un point presque inespéré (1-1). Les deux formations sont très longtemps restées muettes, malgré une domination des Milanais, et il a fallu attendre les dix dernières minutes du temps réglementaire pour voir les événements s’emballer : sur un centre d’Armando Izzo, le Portugais Dany Mota a sauté très haut et placé une tête absolument imparable pour Yann Sommer (1-0, 81e).

Les gars d’Alessandro Nesta, toujours sans succès – deux nuls et une défaite jusque-là –, pensaient avoir fait le plus dur et tenir leur première victoire de la saison. Mais c’était compter sans une égalisation tardive de l’Inter : sur le côté gauche, Carlos Augusto a envoyé un centre fort filant jusqu’au deuxième poteau où se trouvait seul Denzel Dumfries qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide (1-1, 88e).

Un petit contretemps pour l’Inter, qui permet ainsi à Naples de terminer la semaine leader du championnat.

L'Inter explose Monza