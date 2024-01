L’Inter explose Monza

AC Monza 1-5 Inter Milan

Buts : Pessina (69e SP) pour les Brianzoli // Çalhanoğlu (12e SP, 60e), Lautaro Martínez (14e, 84e SP) et Thuram (88e) pour les Nerazzurri

Un but et deux passes décisives, pour Tikus : Cocorico !

En déplacement chez le voisin Monza, l’Inter a fait sa loi avec un large succès qui lui permet d’enchaîner un sixième succès sur les sept derniers matchs et qui conforte encore plus sa place de leader. Pour Monza, rien d’alarmant : les locaux restent chaudement installés à la onzième place de Serie A, avec dix pions d’avance sur le premier relégable Cagliari. Les Interistes ont d’emblée appuyé sur l’accélérateur, et ont ainsi obtenu un penalty à la suite d’une main dans la surface de l’ancien de la maison Gagliardini : Çalhanoglu s’en est chargé, et a ouvert le score d’un contre-pied parfait (0-1, 12e) pour son neuvième but de la saison. Dans la foulée, les hommes d’Inzaghi ont doublé la mise d’une superbe action collective : Mkhitaryan a décalé pour Dimarco, qui a trouvé Lautaro Martínez en première intention (0-2, 14e).

Les hommes de Palladino, eux, ont galéré à se montrer dangereux et se sont même fait refuser un but de Pessina pour hors-jeu (30e). Et à l’heure de jeu, les Nerrazzurri ont définitivement mis fin au suspense : d’une contre-attaque parfaitement amenée, Mkhitaryan a servi Thuram qui a donné en retrait pour Çalhanoglu, auteur d’une frappe sèche dans la lucarne (0-3, 60e). Pavard a même été proche de débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs, mais son coup de casque a été repoussé par Sorrentino d’une somptueuse parade (65e). Les Brianzoli sont néanmoins parvenus à sauver l’honneur par l’intermédiaire de Pessina sur péno (1-3, 69e), mais c’est également sur penalty que la bande de Lautaro a inscrit le quatrième but de la rencontre (1-4, 84e). Après ses deux passes décisives, Thuram y est aussi allé de son but d’un sublime enchaînement crochet frappe au premier poteau (1-5, 88e).

Basta cosi !

AC Monza (3-4-2-1) : Sorrentino – D’Ambrosio (Marí, 71e), Gagliardini, Caldirola – Pedro Pereira (Birindelli, 58e), Pessina (Akpa-Akpro, 80e), Bondo (Colombo, 46e), Ciurria (Kyriakopoulos, 46e) – Carboni, Colpani – Dany Mota. Entraîneur : Raffaele Palladino.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni (Acerbi, 72e), De Vrij, Pavard (Bisseck, 82e) – Dimarco (Carlos Augusto, 72e), Mkhitaryan (Asllani, 62e), Çalhanoglu, Barella (Frattesi, 62e), Darmian – Martínez, Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

L'Inter s'impose face à Monza