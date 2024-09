Plusieurs tags insultants envers Brest à Guingamp avant la Ligue des champions

On ne fait pas (encore) la paix.

Contraint de disputer ses rencontres à domicile de Ligue des champions au stade de Roudourou à Guingamp, le Stade brestois n’est pas vraiment le bienvenu dans les Côtes d’Armor. Ces derniers jours, Le Télégramme rapporte que des tags d’insultes envers Brest ont vu le jour dans plusieurs endroits de la ville, et notamment le long de la fanwalk, le trajet qu’emprunteront les supporters finistériens ce jeudi pour rejoindre le stade avant le match contre Sturm Graz. « Brest = sida », « Fck Brest », « Brest not welcome » ou encore « mort à Brest » figurent parmi les inscriptions que l’on peut lire.

C’est aux normes UEFA, ça ?

