Le Bayern Munich piétine Kiel, Harry Kane en feu

Holstein Kiel 1-6 Bayern Munich

Buts : Gigovic (82e) pour les Störche // Musiala (1ère) et Kane (7e, 43e et 90e+1 SP), Remberg CSC (13e) et Olise (65e) pour le Rekordmeister

Un promu face à une armada, il y a souvent un risque.

Le Bayern a fait voler en éclats la défense du Holstein Kiel (1-6), pas réputée pour être une terreur outre-Rhin. Profitant de plusieurs contres favorables, Jamal Musiala a idéalement lancé le rouleau compresseur bavarois dans le nord du pays (0-1, 1ère). Les hôtes avaient envie de se laisser cueillir, Harry Kane bénéficiant d’une relance totalement hasardeuse dans ses pieds. Verdict : plat du pied droit (0-2, 7e). Très en jambes, Musiala a ensuite signé un festival de dribbles côté droit (après une nouvelle passe bizarre d’un défenseur vers son gardien) pour provoquer un but contre son camp de Nicolai Remberg (0-3, 13e).

Un suppo et Olise !

Démobilisées, les Cigognes ont encore encaissé un pion sur un contre rondement mené et conclu par Kane d’un ballon brossé (0-4, 43e). Déjà buteur en amical, Michael Olise est entré en seconde période pour scorer son premier pion dans un match officiel avec le FCB. Présent en pleine surface, il y est allé de sa volée du gauche en seconde lame après un enroulé d’Alphonso Davies repoussé par Timon Weiner (0-5, 65e). La réduction de l’écart d’Armin Gigovic ? Un coup d’épée dans l’eau, la faute à ce penalty final de Kane pour son triplé et pour clore le set (1-6, 90e+1).

Il va falloir se lever de bonne heure pour tenir Kompany à ce Bayern-là, en Bundesliga.

