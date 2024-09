Metz calme le Paris FC

Paris FC 1-2 Metz

Buts : Dicko (31e) pour le PFC // Sabaly (12e) et Udol (24e) pour les Grenats

L’ascenseur est en route.

Grâce à deux buts rapides, Metz s’est imposé sur la pelouse d’un Paris FC qui n’aura pas su faire fructifier sa maîtrise (1-2). Parfaitement trouvé en pleine surface, c’est Cheikh Sabaly qui se charge de lancer les Lorrains (0-1, 12e). Un but d’avance pour le FC Metz, donc, puis deux après une bonne remise d’Ismaël Traoré pour le capitaine Matthieu Udol sur coup franc (0-2, 24e). Cueillis à froid, les Franciliens recollent pourtant, toujours sur coup franc, grâce à l’opportunisme de Nouha Dicko (1-2, 31e).

Le Paris FC trop timide

Mais ce début de révolte ne va pas bien loin, malgré une deuxième période plutôt aboutie dans le jeu avec notamment deux belles situations pour un Alimami Gory pas en réussite. Les entrées de Jean-Philippe Krasso et Maxime Lopez pour sa première n’y changent rien : le PFC rend les armes pour la première fois cette saison, et manque l’opportunité de prendre les commandes d’une Ligue 2 toujours plus serrée.

Il est long et tortueux, le chemin vers la Ligue 1.

Pronostic Paris FC Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2