Gueye de retour à Paris !

Pas le bon Gueye, pas le bon Paris.

𝐿'ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑛'𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒 💙 ✒ Lamine Gueye au Paris FC jusqu'en 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔. 🔵⚪ #CertifiéParis pic.twitter.com/gcN2W7W2pD — Paris FC (@ParisFC) July 5, 2023

Passé par Pau et surtout le FC Metz, le Sénégalais Lamine Gueye (25 ans) vient d’officialiser son retour au Paris FC, où il a déjà évolué une demi-saison en prêt en 2021-2022. Après plus de 70 matchs en pro sous les couleurs des Grenats, l’attaquant ne poursuivra pas son aventure en Lorraine mais restera en Ligue 2 avec le PFC, qui devrait – une saison de plus – lutter avec les gros morceaux pour accéder à l’élite. Gueye a signé pour trois ans.

𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐲𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 ! Le club de la Capitale est heureux d'annoncer la signature de @Laminegueye98 dans le cadre d'un transfert définitif en provenance du FC Metz. 🔵⚪ #CertifiéParis — Paris FC (@ParisFC) July 5, 2023

Certifié Génération Foot.

