Ligue 2 : Metz maîtrise Amiens et se rapproche de la tête

Metz 3-2 Amiens

Buts : Hein (16e, 43e) & C. Sabaly (21e) pour Metz / Leautey (45e+2) & Kaïboue (76e) pour Amiens

Ce samedi, c’était au stade Saint-Symphorien qu’il fallait être.

A égalité de points au coup d’envoi, Messins et Amiénois disposaient d’une belle cartouche avec la possibilité de revenir à trois points du leader parisien, en cas de victoire ce samedi. Et ce sont les Grenats qui ont triomphé (3-2), à domicile, faisant ainsi un bond de trois places au classement, à trois points du Paris FC, et à une longueur de Lorient et Dunkerque.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #Ligue2BKT 🔥 Avec un Gauthier Hein sur son nuage avec un doublé, le FC Metz se paie Amiens 3-2 ! 👀 Les Messins menaient 3-0 et se sont fait peur avec la réduction du score des Amiennois…https://t.co/lLBeeEYHqt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2024

Une récompense logique pour les Mosellans, auteurs d’une première période quasi-parfaite, avec un doublé de Gauthier Hein (16e, 43e) accompagné d’un but de Cheikh Sabaly, bien servi par… le gardien amiénois (21e). Mais la copie messine à la pause affichait une grosse rature, puisqu’Amiens était revenu au score dans le temps additionnel, grâce à Antoine Leautey (45e+2). Revigorés, les Amiénois ont entretenu l’espoir sur un coup franc de Sébastien Corchia, repris par Kylian Kaïboue (76e), mais Metz a tenu son succès.

On comprend mieux pourquoi la Ligue 2 a, contrairement à la Serie A, un diffuseur.

Pronostic Metz Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2