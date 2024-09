Pronostic Paris FC Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC s’affirme face au FC Metz

Depuis plusieurs saisons, l’objectif du Paris FC est de monter en Ligue 1 pour permettre à la capitale d’avoir deux clubs au plus haut niveau. Souvent dans le coup pour les play-off, la formation francilienne chute lors des barrages. Ce fut une nouvelle fois le cas l’an passé alors que le PFC avait opéré une très belle remontée, il s’est incliné lors des tirs au but à Rodez. Pour passer ce palier, le club parisien a recruté cet été Jean-Philippe Krasso qui avait brillé avec Saint-Étienne ou le milieu Maxime Lopez, joueur de Serie A. L’objectif n’est pas de jouer les barrages mais de finir à l’une des 2 premières places, qui permet de monter directement en L1. L’entame de cette saison confirme ses ambitions avec 3 victoires importantes dont deux en déplacement face à des adversaires directs, à savoir Caen (0-2) et Clermont (0-1). La seule fois où le PFC s’est fait peur, c’était contre Dunkerque (3-2) avec une remontada signée en fin de rencontre.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Metz fait l’habituel yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Battu par l’AS Saint-Étienne lors des barrages l’an passé, le club lorrain veut retrouver l’élite au plus vite. Pour cela, les dirigeants ont misé sur Stéphane le Mignan pour relancer le club. Les Grenats ont réussi un joli coup sur le marché des transferts en enrôlant le meilleur joueur de Ligue 2 de l’an passé, Hein. Tenu en échec à domicile par Bastia et Laval (1-1 à chaque fois), le FC Metz a remporté sa seule rencontre loin de ses bases à Rodez (1-3). Invaincue, la bande de Le Mignan espère ramener au moins un point face au Paris FC. Très efficace et réaliste dans cette entame de saison, le Paris FC devrait prendre la mesure du FC Metz au terme d’un nouveau match à buts.

► Le pari « victoire Paris FC » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Paris FC – Metz

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Paris FC – Metz sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Paris Fc – Metz avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Paris FC Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Les sept péchés capitaux de la nouvelle saison de Ligue 2