Pas de mercato d’hiver XXL prévu pour le Paris FC

Rêvons pas trop grand.

Après l’annonce du rachat à venir du Paris FC par la famille Arnault et le groupe Red Bull, les spéculations vont bon train, chez les amateurs de foot, concernant l’orientation qui sera donnée au projet du club pour l’instant toujours détenu par Pierre Ferracci. Un véritable concurrent du PSG va-t-il naître ? Peut-on espérer la Ligue 1 dès la saison prochaine ? Un mercato important cet hiver ? Autant de questions qui n’ont pas échappé à François Ferracci, directeur sportif du club (et fils de). Dans un entretien accordé au Parisien, ce jeudi, ce dernier a tenu à faire redescendre la température autour du deuxième club de la capitale.

« Pas la folie des grandeurs »

« Contrairement à certaines bêtises que j’entends depuis 24 heures, nous n’avons pas du tout l’intention de faire un mercato d’hiver conséquent, clarifie le fils de Pierre. Nous avons construit depuis plus d’un an un groupe de grande qualité et je n’ai certainement pas l’intention de changer de cap. Nous n’aurons pas la folie des grandeurs qu’on nous attribue au risque d’aller vers des choses incohérentes. De manière générale, je ne peux qu’encourager les gens à vérifier leurs informations. »

Il faudra attendre encore un peu avant de voir des stars (du foot) à Charléty.

Le Paris FC au stade des questions