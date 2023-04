Pronostic Metz Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le FC Metz enchaîne face au Paris FC

A quelques journées de la fin de la saison, le FC Metz est encore pleinement engagé dans la bataille pour la 2e place et se livre à un duel acharné à distance avec les Girondins de Bordeaux qui comptent toujours un petit point d’avance. Mais la dynamique des Lorrains plaident assez clairement en leur faveur. Invaincus en 2023, les hommes de Laszlo Bölöni font preuve d’une régularité assez impressionnante depuis de longs mois. Sûrs de leur force, ils restent même sur deux excellentes victoires obtenues avec la manière contre Bordeaux justement (3-0) puis contre Saint-Etienne le week-end dernier (1-3), autre équipe en forme du moment.

Les Grenats sont surtout portés par un homme en état de grâce actuellement. Auteur de 4 buts lors des 2 dernières journées, le Géorgien Mikautadze s’affirme cette année comme le meilleur jouer de Ligue 2 dont il est le meilleur buteur avec 19 réalisations. De quoi faire peur à une équipe du Paris FC dont les perspectives en cette fin de saison sont très réduites. Coincé en milieu de tableau, le club de la capitale n’a clairement rien à jouer lors des dernières journées si ce n’est un classement correct. Loin d’affoler les compteurs, les hommes de Thierry Laurey avaient été stoppés par Saint-Etienne (2-4) puis Caen (3-1) avant de se reprendre face au mal classé nîmois la semaine dernière (3-0). Mais l’opposition messine promet d’être beaucoup plus importante et les locaux devraient l’emporter samedi soir dans un stade entièrement acquis à leur cause.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

