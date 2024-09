Didier Deschamps : « Les supporters ne vont pas être contents »

Quelle déclaration choc du sélectionneur !

À la veille d’affronter la Belgique à Lyon, Didier Deschamps était présent en conférence de presse ce dimanche et a pu revenir sur la contre-performance de l’équipe de France contre l’Italie (1-3). Interrogé sur sa gestion des critiques venant de l’extérieur, le sélectionneur n’a pas eu l’air particulièrement chagriné : « Ça fait partie de mon métier, de ma fonction, je n’ai pas à juger ça. Je suis en immersion, je fais ma propre analyse avec des éléments en interne que vous n’avez pas. Chacun est libre d’écrire ce qu’il veut. Je ne vis pas dans un bunker, je croise beaucoup de personnes diverses et variées aussi (probablement chez Carrefour, NDLR). »

Mais DD a tout de même reconnu que « les supporters ne vont pas être contents qu’on ait perdu 3-1 », avant d’envoyer un classique « quand il y a un résultat négatif, c’est toujours bien de réagir et de basculer du bon côté ». « C’est une autre affiche, un autre contexte, une équipe différente avec la même obligation », a-t-il précisé. S’il n’a pas dévoilé son onze de départ, on devrait avoir droit à beaucoup de changements par rapport aux hommes titularisés vendredi au Parc des Princes : « Le cap que j’ai pris est de donner le plus de temps de jeu au plus grand nombre de joueurs possible. »

Il a déjà trouvé son excuse en cas de défaite.

