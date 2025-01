Les Bleus du futsal foncent vers l'Euro 2026

Et une, et deux, et trois victoires !

L’équipe de France de futsal a poursuivi son carton plein dans les éliminatoires de l’Euro 2026 en balayant le Kosovo vendredi à Pristina (0-5). Abdessamad Mohamed a planté un doublé pour porter son total à 87 buts sous le maillot des Bleus. Les autres buteurs se nomment Nelson Lutin, Sid Belhaj et le gardien Francis Lokoka. Ce dernier a eu le culot de frapper, et ça a payé grâce à une déviation adverse. Leader avec trois points d’avance, la France a encore trois matchs devant elle pour valider la première place, synonyme de qualification directe. Elle retrouvera le Kosovo dès mardi, mais cette fois à Poitiers, pour se rapprocher de son objectif. Elle devra ensuite défier la Bulgarie et la Géorgie en avril.

<iframe loading="lazy" title="Futsal : Kosovo-France (0-5) en replay I Eliminatoires Euro 2026" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/SeZNuHZ4H6E?start=8&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Ça sent bon la qualification !

