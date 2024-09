Dortmund l'emporte contre Heidenheim

Dortmund 4-2 Heidenheim

Buts : Malen (12e), Adeyemi (17e et 41e) et Can SP (90e+3) pour le BvB // Pieringer (39e) et Breunig SP (74e) pour Heidenheim

Pôle provisoire pour le BvB.

Le Borussia Dortmund n’a pas eu trop de mal ce vendredi soir à se défaire dans son antre de Heidenheim, après avoir plié les débats en première période (4-2). Rapidement, les joueurs de Nuri Şahin se sont mis à l’abri : Malen a frappé une première fois d’un tir à ras-de-terre puissant (1-0, 12e), bien servi par Karim Adeyemi, qui s’est ensuite offert un doublé, en ouvrant bien son pied droit d’abord (2-0, 17e), puis en bonifiant un centre de Julian Ryerson ensuite (3-1, 41e). Suspense tué dans l’œuf avant même la mi-temps, même si Marvin Pieringer avait redonné une once d’espoir aux visiteurs d’une jolie tête piquée quelques instants plus tôt (2-1, 39e).

Retour trop tardif pour Heidenheim

En seconde période, Heidenheim parvient tout de même à revenir à une longueur grâce à un penalty transformé par Maximilian Breunig (3-2, 74e). Un retour trop tardif, car le BvB va ensuite assurer sa fin de partie et même inscrire un quatrième but, grâce à Emre Can, sur penalty, obtenu plus tôt par Pascal Gross (4-2, 90e+3). Un deuxième succès en trois matchs pour Dortmund qui prend provisoirement la tête de la Bundesliga en attendant les autres rencontres du week-end.

Nuri Şahin peut être satisfait, son projet se met doucement mais sûrement en place.

Dortmund (4-2-3-1) : Kobel – Ryerson, Anton, Süle, Bensebaini (Couto, 72e) – Nmecha, Gross – Malen (Sabitzer, 59e), Brandt (Can, 79e), Adeyemi (Bynoe-Gittens, 79e) – Guirassy (Beier, 72e). Entraîneur : Nuri Şahin.

Heidenheim (4-2-3-1) : Müller – Traoré, Mainka, Gimber, Föhrenbach – Schöppner, Maloney (Honsak, 86e) – Beck (Conteh, 46e), Wanner (Breunig, 68e), Scienza (Dorsch, 68e) – Pieringer (Kaufmann, 68e). Entraîneur : Frank Schmidt.

Pronostic Heidenheim Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga