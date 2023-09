Dortmund frustré par le promu Heidenheim

Borussia Dortmund 2-2 Heidenheim

Buts : Brandt (7e) et Can (15e SP) pour le BVB // Dinkçi (61e) et Kleindienst (82e SP) pour Heidenheim

C’est ce qui s’appelle perdre deux points bêtement.

Après avoir marqué deux buts rapidement et alors qu’il menait tranquillement au score, Dortmund a dû concéder le match nul (2-2), ce vendredi soir, contre le promu Heidenheim. Le trio offensif des Jaune et Noir avait de quoi effrayer l’équipe dirigée par Frank Schmidt, ce qui s’est confirmé en première période avec l’ouverture du score de Julian Brandt sur une très belle frappe du pied gauche (1-0, 7e), avant qu’Emre Can ne fasse le break sur un penalty quelques minutes plus tard seulement (2-0, 15e).

Facile pour le Borussia ? Pas vraiment, Dortmund aime se faire peur et les rebondissements. Les visiteurs sont ainsi revenus métamorphosés après la pause, mettant une pression importante sur les locaux. Il y a d’abord eu un but refusé qui n’a pas découragé les Rouge et Bleu, qui sont revenus dans le coup grâce à Eren Dinkçi (2-1, 61e). Pas une simple frayeur, puisque Tim Kleindienst a répondu à Can en transformant lui aussi un penalty (2-2, 82e). Au bout du temps additionnel, Nmecha a cru offrir un succès au Borussia, mais il est tombé sur un bon Müller, frustrant définitivement Dortmund et verrouillant le premier point de l’histoire d’Heidenheim en Bundesliga.

Du grand classique, pour le BvB.

Borussia Dortmund (4-3-3) : Kobel – Wolf, Sûle, Schlotterbeck, Bensebaini – Can, Sabitzer (Moukoko 89e), Brandt – Malen, Haller (Fullkrug 79e), Adeyemi (Nmecha 64e). Entraîneur : Edin Terzic

Heidenheim (4-2-3-1) : Müller – Traoré, Mainka, Siersleben, Theuerkauf -Thomalla (Pieringer 46e, Maloney – Beste (Sessa 90e), Beck (Dovedan 62e), Dinkçi (Pick 90e) – Kleindienst. Entraîneur : Frank Schmidt

