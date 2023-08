Pronostic Dortmund Heidenheim : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Borussia Dortmund lance sa saison face à Heidenheim

Le Borussia Dortmund a manqué le coche l’an passé en étant accroché par Mayence (2-2) lors de la dernière journée de championnat. En s’imposant, les Marsupiaux auraient remporté un titre qui leur échappait depuis 10 ans. Cet échec a fait mal au club qui essaie de repartir sur un nouveau cycle. Cet été, le BVB a perdu sa pépite Jude Bellingham parti rejoindre le Real Madrid, mais aussi le latéral portugais Guerreiro. Dans le sens des arrivées, Dortmund s’est renforcé avec les Nmecha, Sabitzer, Pohlman et Bensebaini. Pour leur premier match de l’année, les protégés de Terzic ont tranquillement disposé de Schott Mayence en coupe d’Allemagne (1-6). Ensuite, lors de la 1ère journée, les Marsupiaux ont difficilement pris le dessus sur Cologne (1-0) grâce au batave Malen, buteur en toute fin de rencontre sur la lancée de sa belle fin de saison dernière. Le week-end dernier, les partenaires de Marco Reus ont été tenus en échec à Bochum (1-1) malgré une nouvelle réalisation de l’ailier hollandais. En rodage, le BVB cherche son rythme de croisière et veut profiter de la venue du promu Heidenheim pour se lancer.

En face, Heidenheim va rester dans l’histoire pour son incroyable accession en Bundesliga. Obligé de s’imposer lors de la dernière journée, le club allemand s’est retrouvé mené de 2 buts contre Regensburg avant de revenir dans la rencontre à l’heure de jeu (2-1). Mal embarqué, Heidenheim a ensuite inscrit deux buts dans le temps additionnel pour décrocher la montée dans l’élite allemande. Le FCH connait évidemment une entrée en matière compliquée avec deux revers lors des 2 premières journées contre Wolfsbourg (0-2) et Hoffenheim (2-3). Lors de cette dernière rencontre, les hommes de Frank Schmidt ont connu à leur dépens le scénario de la remontada. En effet, alors qu’ils menaient de 2 buts (avec également un penalty manqué), les partenaires de Mainka se sont inclinés (3-2). Au pied du mur, Heidenheim s’attend à souffrir face à une formation de Dortmund qui cherche à lancer sa saison.

