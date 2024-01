Pronostic Heidenheim Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund enchaîne face à Heidenheim

Promu l’été dernier, Heidenheim réalise jusqu’à maintenant un exercice très intéressant. Le FCH se trouve actuellement calé dans le milieu de tableau à la 10e place du classement, avec 11 points de plus que le premier relégable. Bien parti pour se sauver, Heidenheim est sur une excellente dynamique puisqu’il n’a plus perdu de matchs depuis le 9 décembre 2023. Depuis la reprise, le FCH a disputé 3 rencontres pour 3 matchs nuls sur le même score de 1 partout face à Cologne, Wolfsbourg et Hoffenheim. Les hommes à suivre offensivement dans cette formation sont Dinkci et Kleindienst qui ont inscrit respectivement 7 et 6 buts.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Borussia Dortmund a réussi une première partie de saison moyenne en Bundesliga, mais avait fini en tête de son groupe de Ligue des Champions. En 8e de finale, le BVB affrontera le PSV Eindhoven. Les Marsupiaux avaient fini l’année 2023 en Bundesliga sur 3 journées sans la moindre victoire. A la suite de ce passage, Terzic s’est retrouvé menacé face au mécontentement de ses supporters. Finalement, la trêve hivernale semble avoir été régénératrice puisque le Borussia enchaine les belles victoires. En effet, les partenaires de Marco Reus viennent de s’imposer consécutivement face à Darmstadt (0-4), le FC Cologne (0-4) et le week-end dernier face à Bochum (3-1). Lors de ces matchs, les attaquants du BVB se sont fait plaisir avec des réalisations des Moukoko, Malen, Reus ou de Fullkrug. L’international allemand s’est même permis un triplé lors de la victoire contre Bochum. Lors du mercato, Dortmund a rapatrié Sancho, venu renforcer l’armada offensive du BVB. Sur une très belle série, Dortmund devrait s’imposer face à Heidenheim.

► Le pari « Victoire Dortmund » est coté à 1,66 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Fullkrug buteur » est coté à 2,34 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 234€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Heidenheim – Borussia Dortmund :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Heidenheim Borussia Dortmund détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Dortmund frustré par le promu Heidenheim