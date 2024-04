De l’acide déversé dans le parcage du RB Leipzig

Ils ne lâcheront jamais.

Détestés par les ultras de toute l’Allemagne, le RB Leipzig et ses supporters peinent toujours autant à se faire accepter en Bundesliga, près de huit ans après la montée du club saxon dans l’élite. Dernier élément de preuve ce week-end, à l’occasion du déplacement à Heidenheim, où des supporters de la petite écurie promue cette saison ont déversé de l’acide butyrique dans le parcage à la veille de la rencontre. Ce composant, de formule CH3CH2CH2-COOH, se trouve – selon Wikipédia – « dans le beurre rance, le parmesan et le contenu gastrique, où il dégage une odeur forte et désagréable. »

Sacrée mauvaise surprise au réveil ce samedi matin donc : à quelques heures d’accueillir les 1500 Lipsiens, leur parcage puait la mort et ce n’était que le supplice final, ces derniers ayant dû parcourir un trajet jonché de stickers contenant un certain nombre de noms d’oiseaux à leur encontre (dont « RBL : meurtriers du football ! »). La direction de Heidenheim a ainsi dû réagir en catastrophe pour tenter de nettoyer au mieux le secteur visiteur, ce qui n’a pas empêché, selon des observateurs présents sur place, les aficionados du taureau rouge de sentir une odeur pestilentielle tout au long de la rencontre.

Bonne nouvelle pour eux cependant : deux buts de Benjamin Šeško et Loïs Openda ont permis au RBL de l’emporter (1-2) et de se maintenir à la quatrième place, synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Après la rencontre, l’entraîneur de Heidenheim Frank Schmidt, comme sa direction avant lui, a présenté ses excuses à ses adversaires du jour, assurant n’avoir « aucune forme de compréhension » envers les auteurs du délit, lesquels seraient « dépourvus d’intelligence. »

La créativité des supporters allemands reste cependant sans limite.