Le RB Leipzig prolonge son entraîneur

Le Nom de la rose.

Quatrième de Bundesliga cette saison, le RB Leipzig a annoncé, ce mercredi, la prolongation d’un an de son entraîneur Marco Rose. À 47 ans, il est désormais lié au RasenBallsport jusqu’en 2026, alors que son contrat allait expirer l’été prochain. Arrivé il y a deux ans, l’ancien coach des deux Borussia (Dortmund et Mönchengladbach) a remporté la Coupe (contre l’Eintracht Francfort) et la Supercoupe d’Allemagne en 2023 (avec un joli 3-0 infligé au Bayern Munich). « Nous sentons qu’il est possible de faire encore mieux et nous voulons toujours plus. Nous sommes ambitieux, nous le restons et nous regardons ensemble vers l’avant », a réagi l’ancien défenseur, natif de Leipzig et passé par plusieurs clubs de la ville durant sa carrière sur les terrains.

Avec Castello Lukeba, l’avenir ne peut qu’être prometteur.