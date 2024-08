Ces Bleuets qu’on aimerait revoir après les Jeux olympiques

Ils auraient pu être remplacés par Eduardo Camavinga, Raphaël Varane, Antoine Griezmann et même Warren Zaïre-Emery, et ne garder de leur carrière avec les Espoirs que de vagues souvenirs de Sylvain Ripoll. Dans l'ombre d'Olise, Lacazette et Mateta, voici cinq gars de l'équipe de France olympique qui comptent bien succéder à Daniel Xuereb et William Ayache avec l'or olympique, et qui mériteraient de prolonger le bonheur

⇒ Castello Lukeba, en équipe de France A

Il avait annoncé que la France jouait l’or, il voulait participer aux JO à la maison, et c’est un sans faute. Avec son blase de basketteur américain, le défenseur a parfaitement réussi son tournoi olympique. Très solide, Castello Lukeba a contribué à faire de l’équipe de France de Thierry Henry un château fortifié même si le seul but encaissé par les Bleus durant ce tournoi, face à l’Égypte en demi-finales, vient d’un duel qu’il a perdu. Sinon, Lukeba c’est de la résistance face à l’Argentine, deux buts sauvés contre la Guinée lors des poules et aucun faux pas à signaler pour celui qui a été capitaine des Espoirs. C’était en novembre dernier, au fin fond de l’Autriche, et la France a évidemment perdu. Un mois avant, le taulier de Leipzig avait connu les A, en remplaçant Axel Disasi. Bon, avec Saliba, Konaté, Upamecano, Pavard, Hernandez et les autres, la défense centrale des Bleus de Deschamps est aussi fréquentée que le Club France un vendredi soir, mais pourquoi pas imaginer une charnière Lukeba – Saliba à Los Angeles. Pour le Mondial 2026 et les Jeux olympiques 2028.

⇒ Manu Koné, dans un grand club européen

Il connait toutes les lignes de RER par cœur, mais viendra au Parc des Princes en car comme tout le monde. Avec Sildillia, Millot et Olise, Manu Koné fait partie des Bleus de la Bundesliga. Mais plus que de montrer que les clubs allemands sont sympas d’avoir libéré leurs joueurs pour les JO, Manu Koné est le pilier du milieu des Bleus. Il domine athlétiquement ses adversaires et joue sans pression, comme dans le tournoi de foot qu’il organise chez lui l’été. Le pote de la famille Thuram a rejoint l’Allemagne à 20 ans tout rond, une saison et demi après avoir explosé en Ligue 2 à Toulouse. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le Borussia Mönchengladbach, il ne devrait pas s’éterniser très longtemps aux côtés du champion du monde 2014 Christoph Kramer.

⇒ Adrien Truffert, sur DAZN

Comme les clubs allemands, Rennes a été sympa avec Thierry Henry. Le club breton a gentiment prêté Arnaud Kalimuendo, Désiré Doué et Adrien Truffert, et c’est une réussite. Contrairement à ses compères, le latéral a déjà connu les A de Deschamps en 2022, le temps de 25 minutes lors d’une défaite au Danemark. Aux JO, l’infatigable mobylette a presque fait oublier la magnifique saison de Bradley Locko avec Brest. C’est normal, le natif de Liège en Belgique avait prévenu avant la compétition : « Le public français n’a peut-être pas les noms qu’il attendait, mais il y a énormément de qualité dans le groupe et un très bon niveau footballistique ». Un beau slogan que pourrait reprendre DAZN pour vendre son abonnement Ligue 1 à 40 euros par mois.

⇒ Joris Chotard, au camping avec Téji Savanier

« Un mec de l’ombre, qui sait se placer, pas forcément sexy mais qui mérite d’être mis en valeur », dit de lui Thierry Henry. Pas splendide, peu buteur (seul un bijou face à Clermont à mettre à son actif), Joris Chotard est toujours titulaire chez les Espoirs. Moins soyeux que son coéquipier Téji Savanier, il est habitué à courir et faire les efforts. Le milieu joue généralement à gauche du 4-3-1-2 de Thierry Henry, n’hésitant pas à se projeter avec Arnaud Truffert. À 22 ans, le plus jeune joueur à avoir atteint les 100 matchs avec Montpellier a pris une autre dimension lors de ce tournoi olympique mais le club où il a signé son premier contrat pro le jour de ses 18 ans a besoin de sous, et espère un joli chèque.

<iframe loading="lazy" title="But Joris CHOTARD (33' - MHSC) CLERMONT FOOT 63 - MONTPELLIER HÉRAULT SC (2-1) 21/22" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4kwR_7BjEMM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

⇒ Rayan Cherki, aux Jeux olympiques

Il piaffe d’impatience sur le banc, sort son téléphone pour filmer les pas de danse de Thierry Henry, renverse la table de Châteauneuf-le-Rhône dès que Léon Marchand sort de l’eau et alimente la rubrique mercato d’un été bien calme, mais il n’a surtout pas beaucoup joué cet été. Rayan Cherki n’a été titulaire qu’une fois pendant ces JO, et c’était le match des coiffeurs face à la Nouvelle-Zélande en poules. Et il a voulu trop en faire, comme souvent. Sinon, il a aussi joué trois petites minutes face à l’Égypte en demis pour un dernier coucou au Parc OL. Et si c’était lui, le buteur en finale ?

