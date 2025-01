Après avoir encaissé 21 buts, les Gabonaises disent adieu au Mondial U17

Un score de rugby.

Ce samedi, il y avait les championnats que tout le monde connaît, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du monde U17 féminine. Et un match retour entre le Gabon et l’Afrique du Sud, sans vraiment de suspense. En effet, au stade Lucas Moripe de Pretoria, les Sud-Africaines ont plié leurs adversaires avec un joli 9-1.

Le match aller ne s’était pas terminé

Le match s’est ouvert sur un sprint offensif des Sud-Africaines, qui n’ont pas perdu de temps pour aligner les buts comme on enfile des perles : un doublé ici, un triplé là, et même un quadruplé pour finir en beauté. Dans ce festival, Mbassi, côté gabonais, a marqué le but de l’honneur côté gabonais. Ouf !

Le score cumulé ? 21-2, tout simplement. Le score de cette rencontre est presque flatteur à côté de l’aller, où les Gabonaises avaient dû abandonner à la pause, faute de joueuses valides, alors qu’elles étaient déjà menées 12 à 1. Le média gabonais Foot Gabon parle d’un « match retour moins chaotique », dans lequel les joueuses auraient « montré plus de résilience ».

Et maintenant, place au Nigeria pour l’Afrique du Sud.

