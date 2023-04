Denis Bouanga raconte son drôle de week-end entre le Gabon et Los Angeles

Pas le temps pour le jet lag.

Le week-end passé, Denis Bouanga a vécu un sacré moment. Après une victoire le jeudi à Franceville avec le Gabon face au Soudan (1-0), l’ancien Lorientais Nîmois et Stéphanois a quitté le rassemblement de sa sélection le samedi (alors que les Panthères rejouaient le lundi) pour traverser l’Atlantique et rejoindre son club du Los Angeles FC… Afin de lui offrir le succès quelques minutes après son atterrissage. « C’était interminable, raconte-t-il pour RMC Sport. La sélection et le club s’étaient mis d’accord pour qu’en cas de victoire face au Soudan, je rentre à Los Angeles. On gagne 1-0 et c’est là que le périple commence. Je fais 6h50 d’avion jusqu’en Turquie, j’attends 6h30 à l’aéroport d’Istanbul avant de prendre le prochain vol pour Los Angeles. Le vol a duré treize heures, j’ai dormi dix heures […] et je recevais beaucoup de messages dont un du coach et de son adjoint. Ils m’ont demandé si j’étais prêt à jouer vingt minutes à mon arrivée. Quand il s’agit de jouer au foot, je dis toujours oui. J’ai atterri à 17h15, je suis arrivé au stade à 17h46 et à 17h52 je devais sortir m’échauffer donc j’ai été rapide pour m’habiller. Après une mi-temps et vingt minutes je suis rentré (à la 65e) et j’ai donné la victoire à mon équipe (à la 84e). C’était magnifique. Je me suis dit que j’avais passé une journée incroyable et qu’il fallait que je donne tout pour la terminer sur une victoire. C’est un but qui est venu au bon moment. Quand on me dit ici que je suis un malade, que beaucoup de personnes seraient rentrées chez elles, ça me fait chaud au cœur. »

Un évènement qui reste toutefois en travers de la gorge des supporters gabonais, d’autant que leur pays s’est incliné, le lundi, face à cette même équipe du Soudan (1-0). « Je le comprends et je l’ai dit, je suis vraiment désolé, continue Bouanga pour RMC. Il n’y a pas à me remettre en question par rapport au pays car les gens qui me connaissent savent très bien l’attachement que j’ai pour le Gabon. » La fédération elle-même avait également dû répondre à la polémique : « Le départ de Denis Bouanga de la Tanière est un accord préalable entre son club et le sélectionneur national. Il était question de libérer le joueur en cas de victoire, pour le mettre à la disposition de son club pour un match important. Toute autre interprétation n’est que spéculation. »

