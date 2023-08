Un ancien du Real Madrid débarque à Dallas

Dallas, ton univers impitoyable.

Comme quoi, c’est possible de signer autre part qu’en Arabie saoudite ou à l’Inter Miami lorsqu’on est en fin de carrière. Asier Illarramendi, passé au Real Madrid entre 2013 et 2015, vient de le prouver en s’engageant au FC Dallas, comme l’a annoncé le club texan ce jeudi. Le milieu basque de 33 ans était en fin de contrat après huit saisons passées à la Real Sociedad, le club de son coeur. Il signe pour le reste de la saison de MLS, avec une option pour l’année 2024.

Bienvenido, Illarra ‼️

We have acquired free agent midfielder Asier Illarramendi for the remainder of the 2023 season with an option for 2024.

👉 https://t.co/RPzTEZjBRm pic.twitter.com/hWFN7MmI6U

