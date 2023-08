Encore un doublé pour Lionel Messi, qui ne s’arrête plus avec l’Inter Miami

Mais jusqu’où va s’élever son ratio ?

Pour sa quatrième apparition avec l’Inter Miami, qu’il vient de rejoindre en provenance du Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est encore distingué en inscrivant ses sixième et septième réalisations. Un doublé salvateur, puisqu’il a permis à sa nouvelle équipe d’arracher les prolongations lors du huitième de finale de Leagues Cup au bout d’une partie riche en tremblements de filets (4-4) et finalement perdue par Dallas aux tirs au but.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN 🫡 🫡🫡#DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Comme d’habitude, l’Argentin n’a pas eu à beaucoup courir pour se montrer décisif puisque ses pions ont été plantés sans trop se fatiguer : le premier sur une passe en retrait de Jordi Alba à la 6e minute pour ouvrir le score, et le second sur coup de pied arrêté via un magnifique coup franc à la 85e pour égaliser. Sans oublier un autre coup franc qui a provoqué un CSC de la part deMarco Farfán, et un penalty transformé durant la séance fatidique qui a vu son club se qualifier de justesse pour le tour suivant.

Les plus malheureuses dans ce transfert, ce sont les araignées.

