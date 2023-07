Pronostic Dallas DC United : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Dallas conforte sa place face à DC United

Cinquième la Conférence Ouest, Dallas est toujours sous la menace d’Austin et de Vancouver, barragistes. Actuellement, la franchise texane possède 3 points d’avance. Dans cette course finale, Dallas va tout mettre en œuvre pour assurer sa place directement pour les 8es de finale. Les derniers résultats des Toros sont loin de satisfaire Nico Estevez, leur coach. En effet, avec seulement 2 victoires lors des 8 dernières journées, la franchise texane plafonne et espère repartir de l’avant. Le week-end dernier, Dallas a réalisé une excellente opération en prenant le dessus sur le Los Angeles FC (2-0) avec des buts de Kamungo et Junqua. Pour parvenir à décrocher sa qualif’ pour les 8es de finale, les Toros ne pourront pas compter sur leur meilleur buteur Jesus Ferreira qui participe à la Gold Cup avec les Etats Unis. En revanche, Dallas s’appuiera sur les Kamungo, Lletget, Quignon, ou Velasco.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, DC United est quant à lui barragiste dans la Conférence Est. Les Rouge et Noirs sont dans une position inconfortable puisqu’ils possèdent 2 points de plus que Charlotte, mais également 1 match d’avance. Les hommes de Wayne Rooney sont donc sous pression et doivent engranger des résultats pour décrocher leur place dans les playoffs. A l’instar de Dallas, DC United a des résultats irréguliers lors des 10 dernières journées, avec seulement 3 succès obtenus. Le club basé à Washington reste sur un revers face à Nashville (2-0). Pour tenter de se qualifier pour les playoffs, Rooney peut compter sur des éléments d’expérience comme l’international Belge Christian Benteke, le milieu polonais Mateusz Klich ou le grec Taxiarchis Fountas. A domicile, Dallas devrait trouver les ressources pour prendre le dessus sur DC United.

► Le pari « victoire Dallas » est coté à 2,27 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 227€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Kamungo ou Fountas buteur » est coté à 2,12 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 212€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « victoire Dallas ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,82 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 182€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dallas – DC United avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Dallas – DC United encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Denis Bouanga raconte son drôle de week-end entre le Gabon et Los Angeles