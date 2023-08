Un joueur du DC United viré pour racisme envers un coéquipier

Le racisme, c’est mal.

Et Taxiárchis Foúntas, attaquant de 27 ans du DC United et international grec, l’a appris à ses dépens. Accusé par son coéquipier néerlandais – d’origine curacienne – Nigel Robertha de lui avoir proféré une insulte raciste lors d’un match face au New England Revolution le 15 juillet (comme indiqué par The Athletic ), Foúntas a vu son contrat avec son club être rompu ce jeudi. « Fountas avait été placé sous suspension administrative le 21 juillet après des informations jugées crédibles selon lesquelles il avait utilisé un langage prohibé et discriminatoire visant un autre joueur », explique la MLS.

A statement from MLS on Taxi Fountas. pic.twitter.com/SKjmpnVWog — MLS Communications (@MLS_PR) August 10, 2023

« Le DC United et l’attaquant Taxi Fountas ont décidé d’un commun accord de mettre fin à son contrat, avec effet immédiat, écrit de son côté le club. […] Le racisme, l’homophobie, la misogynie ou toute forme de discrimination n’ont pas leur place dans notre sport et dans notre monde, et DC United ne tolère aucun acte de cette nature. » Ce n’était pas le premier fait d’arme de l’ex-joueur du Rapid Vienne : l’an dernier, il avait déjà été accusé de racisme, par l’international jamaïcain Damion Lowe (alors joueur de l’Inter Miami, aujourd’hui à Philadelphie), sans que la Ligue, après enquête, ne puisse confirmer les faits.

Club statement. — D.C. United (@dcunited) August 10, 2023

Allez, ça dégage.

