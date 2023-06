Suivez France-Grèce en direct (1-0)

Allez, pause. 0-0 entre la France et la Grèce au bout d’une première période dominée par les Bleus, qui ont eu des occasions et auraient pu bénéficier au moins d’un penalty. Mais ça manque de tranchant devant pour tromper Vlachodimos. Il faudra faire un peu plus pour finir la saison sur une belle note. Ne bougez pas, je file me sustenter et je reviens pour vous accompagner en cette douce soirée.